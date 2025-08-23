Инсайдер с надежной репутацией подтверждает, что новая игра Lego Batman будет намного масштабнее, чем Arkham Knight

С момента выхода последней успешной игры о Бэтмене прошло достаточно времени, и после неудачи «Отряда самоубийц» фанаты потеряли всякую надежду на франшизу. Однако недавний анонс новой игры Lego Batman вновь разжег интерес в игровом сообществе.

В сеть попали свежие сведения о проекте Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, которые подтверждают, что открытый мир игры будет еще больше, чем представляли разработчики. Ожидается, что он превзойдет по размеру открытый мир Arkham Knight.

Успех новой игры Lego Batman способен вдохнуть жизнь в устаревшую игровую сцену и подтолкнуть Warner Bros. к более серьезному отношению к этой франшизе.

Авторитетный инсайдер по Lego Games @LEGOTtNews подтвердил, что Готэм-сити в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight будет представлять собой обширный и живой открытый мир. В нем будет множество NPC, в отличие от «эвакуированных» локаций в прошлых играх Lego Batman.

Готэм будет разбит на четыре отдела для исследования, а управление Бэтмобилем и другие механики будут напоминать Arkham Knight, что позволит создать более реалистичный игровой опыт, несмотря на мультяшный стиль.

Этот инсайдер также сообщил о существовании нового проекта Lego Batman от TT Games месяц назад, поэтому его слова вызвали серьезный интерес в сообществе Lego. Тем не менее, до официального объявления стоит сохранять осторожность и оптимизм.

Lego Batman обещает стать полноценной версией Dark Knight в открытом мире. Warner Bros., предположительно, работает и над другими проектами о Бэтмене, включая Batman Beyond от Rocksteady. Однако, вероятно, пройдет много времени, прежде чем мы услышим какие-либо официальные новости об этих играх.