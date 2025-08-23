Инсайдер с надежной репутацией подтверждает, что новая игра Lego Batman будет намного масштабнее, чем Arkham Knight

С момента выхода последней успешной игры о Бэтмене прошло достаточно времени, и после неудачи «Отряда самоубийц» фанаты потеряли всякую надежду на франшизу. Однако недавний анонс новой игры Lego Batman вновь разжег интерес в игровом сообществе.
В сеть попали свежие сведения о проекте Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, которые подтверждают, что открытый мир игры будет еще больше, чем представляли разработчики. Ожидается, что он превзойдет по размеру открытый мир Arkham Knight.
Успех новой игры Lego Batman способен вдохнуть жизнь в устаревшую игровую сцену и подтолкнуть Warner Bros. к более серьезному отношению к этой франшизе.
Авторитетный инсайдер по Lego Games @LEGOTtNews подтвердил, что Готэм-сити в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight будет представлять собой обширный и живой открытый мир. В нем будет множество NPC, в отличие от «эвакуированных» локаций в прошлых играх Lego Batman.
Готэм будет разбит на четыре отдела для исследования, а управление Бэтмобилем и другие механики будут напоминать Arkham Knight, что позволит создать более реалистичный игровой опыт, несмотря на мультяшный стиль.
Этот инсайдер также сообщил о существовании нового проекта Lego Batman от TT Games месяц назад, поэтому его слова вызвали серьезный интерес в сообществе Lego. Тем не менее, до официального объявления стоит сохранять осторожность и оптимизм.
Lego Batman обещает стать полноценной версией Dark Knight в открытом мире. Warner Bros., предположительно, работает и над другими проектами о Бэтмене, включая Batman Beyond от Rocksteady. Однако, вероятно, пройдет много времени, прежде чем мы услышим какие-либо официальные новости об этих играх.
Да вообще пофиг, какой там масштаб. Лего всё равно остаётся лего. Особенно смешно слушать заявления, мол игровой опыт будет реалистичным... Алё, люди, какой нафиг может быть реализм, когда игра ЛЕГО у вас? Смех и только. Лего есть лего. Такие игры воспринимать всерьёз у меня никогда не получалось, даже когда я был мелким. А они тут о какой-то серьёзности говорят ещё. Аж с целым Arkham Knight сравнивают... Ну тут одно только можно сказать - абсурд. Точка.
Согласен,глубочайшее разочарование просто.Пока сони на наработках того же Бэтмена аркхэм, уже 3 части паука выпустили,эти выпускают какую то билебирду типа отряда самоубийц,Лего Бэтмена.Даже юбисофт так дно не пробивают.
А кто говорил про прям жёсткий уход в реализм. Лего игры это всегда про юмор поэтому прям жёсткого реализма уровня рыцаря аркхема не стоит ждать. Просто по сравнению с предыдущими Лего играми про бетмена элементы франшизы Аркхем смотрятся действительно реалистичнее. И учитывая что Аркхем найту уже больше 10 лет даже Лего бетмен с элементами этой франшизы становится одним из самых интересных трейлеров геймскома и показывает насколько фанаты изголодались по нормальному бетмену (которого не убивают на лавочке)
Ну хз. Я раз страдал игровой импотенцией. Приуныл окончательно в плане игрового задора. Внезапный затуп, побудил запустить рандомную игру. Запустил банальный хеббит лего, и мне чет зашло. Ну, скажем так, игра и для взрослого годится, при особых обстоятельствах. То ли звезды сошлись, то ли на коне, при луне, на сосне. Ну мысль понял надеюсь.
А для взрослых что-нибудь будет?
Not today
Если завезут красивый графоний, можно и поиграть.
Сейчас во всех новинках отличная графика, главное что б была видеокарта мощненькая , что б все настройки выставить на максимум , а если слабенькая видеокарта , всех красот не увидишь
да.
Лего это прикольно, но нормальная игра по Бэтмену будет? // Евгений Булин
только если вы не фанат персонажа, после мрачной и серьёзной серии аркхем это будет как насмешка! хотя после отряда самоубийц еще сильнее обоссать персонажа наверное невозможно
ну по сути правильно так как в каждой серии бетмен были отдельные острова - а тут все вместе