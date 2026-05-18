Legacy Of The Dark Knight стала самой высоко оценённой игрой Lego за всю историю

Восторженные отзывы предполагали, что Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — это нечто особенное, и теперь оценки критиков это подтвердили. Legacy of the Dark Knight — самая высоко оценённая игра Lego всех времён, и ей нет равных.

Оказывается, завоевать корону самой высоко оценённой игры Lego про Бэтмена оказалось не так сложно, как можно было ожидать. Несмотря на богатую историю великолепных игр, выходивших на протяжении десятилетий, ни одна игра Lego не получила оценку выше 82. Даже это было достигнуто лишь несколько лет назад, поскольку предыдущим рекордсменом была Lego Star Wars: The Skywalker Saga, последняя игра, над которой работала TT Games, прежде чем переключить своё внимание на Бэтмена.

Ни одна игра Lego до этого не получала оценку выше 80, причём большинство из них, какими бы хорошими вы их ни помнили, имели оценку в районе 70. Legacy of the Dark Knight превзошла все их оценки. Новая игра Lego Batman получила оценку 85 на OpenCritic и 84 на Metacritic, что делает эти оценки новыми критериями для будущих игр Lego.

Eurogamer.pt - 4 / 5

Legacy of the Dark Knight — это не просто одна из лучших игр LEGO Batman, это одна из лучших игр про Бэтмена и одна из лучших игр LEGO, игра, которая впечатляет практически на всех уровнях. В кооперативном режиме она ещё лучше.

GRYOnline.pl - 8 / 10

Это действительно отличная игра для всех поклонников Бэтмена. В техническом плане игра может быть немного шероховатой, а геймплей временами слишком простым, но трудно не оценить, насколько сильно разработчики любят Тёмного Рыцаря во всех его воплощениях.

Gaming Boulevard - 9 / 10

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight переносит дух игр Arkham во вселенную LEGO таким образом, что это работает. Готэм доставляет удовольствие от исследования, бои ощущаются великолепно, а юмор делает более мрачную историю Бэтмена лёгкой, не теряя при этом своего очарования. Отсутствие онлайн-кооператива — это досадно, но это, безусловно, одна из лучших игр LEGO за последние годы.

Manual dos Games - 9 / 10

LEGO Batman: The Legacy of the Dark Knight мастерски воплощает свою идею, отмечая более чем 80-летие истории героя, предлагая сюжет, полный отсылок и ОТЛИЧНОГО юмора, а также оживленный Готэм-Сити, приглашающий к исследованию. Игра знаменует начало новой эры для франшизы, несмотря на несколько однообразную боевую систему и небольшое разнообразие врагов.

Push Square - 8 / 10

Отсылки и радостное погружение в мир Бэтмена, последняя игра LEGO от TT Games — это элитная игра с кубиками. Legacy of the Dark Knight просто хочет доставить удовольствие, и она не отступает от этого стремления. Эта новая игра LEGO Batman станет одним из лучших развлечений в этом году.

Uagna - 8.3 / 10

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — одна из самых захватывающих работ TT Games, сочетающая в себе иронию и доступность, типичные для бренда LEGO, с нестареющим очарованием Темного Рыцаря. Готэм работает, боевая система, вдохновлённая серией Arkham, удивляет своей плавностью и непосредственностью, а кампания эффективно сжимает десятилетия образов Бэтмена. Остаются некоторые ограничения, такие как ограниченное количество игровых персонажей и побочные задания, которые не оказывают долгосрочного влияния. Однако ничто не идет вразрез с богатым и увлекательным приключением, разработанным как для давних поклонников Бэтмена, так и для тех, кто ищет лёгкое, но изысканное экшен-приключение.

WellPlayed - 9 / 10

Превосходная боевая система и система скрытного прохождения Legacy of the Dark Knight, увлекательный открытый мир и явное почтение к величайшему детективу мира приближают игру к пластиковому совершенству.

Legacy of the Dark Knight выходит в эту пятницу, 22 мая 2026 года, хотя те, кто оформил предварительный заказ на делюкс-издание, смогут начать играть на 72 часа раньше, то есть уже завтра.