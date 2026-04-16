LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight будет включать Absolute Batman

LEGO Batman: The Dark Knight Legacy будет включать Absolute Batman, новейшую версию Бэтмена, чья серия комиксов пользуется огромным успехом во всем мире.

Чтобы анонсировать это важное дополнение, Warner Bros. Games посчитала хорошей идеей пригласить сценариста Скотта Снайдера, который создал серию Absolute Batman в октябре 2024 года, вместе с художником Ником Драготой, что ознаменовало дебют вселенной DC Absolute. Снайдер был в восторге от появления своего творения в игре, разработанной TT Games, наряду с Absolute Catwoman, и рассказал о том, как Темный Рыцарь может опираться на целую вселенную узнаваемых локаций и персонажей.

Выход игры намечен на 22 мая для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а версия для Nintendo Switch 2 появится позже.