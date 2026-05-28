LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight демонстрирует высокие оценки в хвалебном трейлере

Новый трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight демонстрирует то, что сказали критики об игре, и большая часть похвалы достаётся открытому миру и визуальной составляющей, не говоря уже об ощущении себя Бэтменом в истории, которая содержит отсылки ко многим любимым моментам прошлых лет.

Всё дело в том, что эта игра очень близка к франшизе Arkham от Rocksteady, которая продолжает оставаться эталоном для игр о Бэтмене, и при этом добавляет юмора в обычно мрачные улицы Готэма. Стелс, свободная боевая система и огромное количество отсылок — всё это присутствует и очень приветствуется. Открытый мир со своими занятиями и секретами также оказался увлекательным, на него можно потратить десятки часов.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight доступна для ПК, Xbox Series X/S и PS5, а версия для Nintendo Switch 2 появится позже. Конечно, TT Games также подготовили дополнительный контент, включая Джокера и Харли Квинн в качестве играбельных персонажей в новом режиме Mayhem.