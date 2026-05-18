LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight добавлена в список желаний более миллиона игроков в Steam

Warner Bros. Games и команда TT Games сообщили, что LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight добавлена ​​в список желаний более миллиона игроков только в Steam. Конечно, речь идёт о количестве заинтересованных людей, а не о количестве проданных копий, но это всё равно очень позитивное достижение в преддверии запуска на ПК и консолях на этой неделе.

Если вы ещё не отметили это в своих календарях, новое приключение Бэтмена, построенное из кубиков LEGO, выходит на ПК, PS5 и Xbox One в пятницу, 22 мая. Те, кто приобрел Deluxe Edition, смогут начать играть на три дня раньше, начиная с 19 мая. Версия для Nintendo Switch 2 также находится в разработке и запланирована на конец этого года.

В Legacy of the Dark Knight игроки возвращаются, чтобы исследовать Готэм-Сити, полностью перестроенный из кубиков LEGO, стилизованную, но удивительно яркую версию мегаполиса Тёмного Рыцаря. Приключение прослеживает ключевые моменты в развитии Бэтмена, от его лет тренировок в Лиге Теней до его превращения в линчевателя, терроризирующего преступников города.