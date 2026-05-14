LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight достигла 950 000 добавлений в списки желаний в Steam

Готэм-Сити, возможно, не входил бы в ваш список лучших мест для отдыха, если бы существовал в реальном мире, поскольку его склонность привлекать по-настоящему безумных преступников является серьёзным сдерживающим фактором.

Но в мире видеоигр, где вы можете охотиться на этих самых преступников, будучи одним из самых культовых супергероев, он становится отличной сценой для множества зрелищ и развлечений. Похоже, многие игроки с нетерпением ждут возможности сразиться с криминальным миром города в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, ведь игра уже собрала 950 000 добавлений в список желаний Steam перед релизом 22 мая. Обратите внимание, что владельцы Deluxe Edition могут получить доступ к игре на три дня раньше.