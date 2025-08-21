LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight лишился онлайна, но обойдётся без микротранзакций

TT Games подтвердила: в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight не будет онлайн-кооператива. В FAQ разработчики уточнили, что совместный режим ограничится классическим форматом для двух игроков за одним экраном. Для многих это может стать разочарованием, но у игры есть и хорошие новости.
Во-первых, проект полностью доступен офлайн — интернет понадобится лишь для обновлений. Во-вторых, студия отказалась от микротранзакций и расходников, которые часто портят впечатление от подобных игр. Тем не менее, фанатам стоит ожидать традиционные платные DLC-пакеты, как и в прошлых LEGO-тайтлах.
По стилю новая часть продолжает фирменное смешение юмора и экшена, а боевая система вдохновлена серией Batman: Arkham. Игроков ждут адаптации знаковых историй о Тёмном рыцаре, возможность поиграть за нескольких героев и исследовать обширный открытый мир Готэма, полный секретов и испытаний.
Релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight запланирован на 2026 год для PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Какое благословение свыше, от микротранзакций отказались, зато сразу анонсировали традиционные платные DLC пакеты. То есть вместо 100 мелких платежей будет 10 крупных, прогресс налицо. А онлайн кооператив видимо слишком сложная технология для 2026 года, гораздо проще заставить людей искать 2 живого человека и тащить его к себе домой чтобы посмотреть на пол экрана.
Если кому-то не нравится смотреть на "пол" экрана, он может смотреть на потолок. Или на стену.
Открою страшную тайну, но уже как лет 10 не обязательно тащить 2 живого человека к себе домой, существует remote Play
Ровно также как и платные dlc пакеты были чуть ли не в самых древних лего играх от TT