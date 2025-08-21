LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight лишился онлайна, но обойдётся без микротранзакций

TT Games подтвердила: в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight не будет онлайн-кооператива. В FAQ разработчики уточнили, что совместный режим ограничится классическим форматом для двух игроков за одним экраном. Для многих это может стать разочарованием, но у игры есть и хорошие новости.

Во-первых, проект полностью доступен офлайн — интернет понадобится лишь для обновлений. Во-вторых, студия отказалась от микротранзакций и расходников, которые часто портят впечатление от подобных игр. Тем не менее, фанатам стоит ожидать традиционные платные DLC-пакеты, как и в прошлых LEGO-тайтлах.

По стилю новая часть продолжает фирменное смешение юмора и экшена, а боевая система вдохновлена серией Batman: Arkham. Игроков ждут адаптации знаковых историй о Тёмном рыцаре, возможность поиграть за нескольких героев и исследовать обширный открытый мир Готэма, полный секретов и испытаний.

Релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight запланирован на 2026 год для PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.