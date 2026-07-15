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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 22.05.2026
Экшен, Платформер, От третьего лица, Песочница, Юмор
7.1 143 оценки

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получила июльское обновление с различными исправлениями

monk70 monk70

Разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выпустили июльский патч для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam), который включает исправления стабильности, производительности и ряд улучшений качества жизни. Версия для Epic Games Store станет доступна позднее в этом месяце.

Основные изменения:

  • Исправлены ошибки в миссиях «На охоте» и «Цирк Хэли».
  • Устранены проблемы с камерой при использовании Batpod.
  • Исправлена ошибка взаимодействия с предметом «Трофей Загадочника» в Бэтпещере.
  • Устранены проблемы с использованием гаджетов после переназначения управления.
  • Исправлены ошибки, связанные с улучшениями гаджетов и способностей Талии аль Гул.
  • Исправлена работа режима UV-видимости во время побочных активностей «Дело Уэйлона Джонса» в открытом мире.
  • Устранена ошибка в меню «Выбор группы».
  • Исправлена проблема, из-за которой транспортные средства могли становиться невидимыми в Бэтпещере.
  • Исправлена ошибка, из-за которой один из сундуков WayneTech не появлялся на острове Трикорнер.
Обновления 1
10
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
KIBERMAX

UE5 Moment с таким мизерным списком, патч на 13 гигов.

5
Голубая Лагуна

Может ли кто подтвердить, что игра какая то дерганная в открытом мире? Но в закрытых локациях все идеально плавно.

Так же и было в самом начале игры, все плавно, но как только попадешь в открытый мир, игра дёрганая какая то.

Артем Lion

пофиг, прохожу с таблеткой войса, в крайнем случае пересялу на гипервизор версию

Шрек vs Clair Obser 33

Где-то на 3-4 часу ужасно наскучила.