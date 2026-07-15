LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получила июльское обновление с различными исправлениями

Разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выпустили июльский патч для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam), который включает исправления стабильности, производительности и ряд улучшений качества жизни. Версия для Epic Games Store станет доступна позднее в этом месяце.
Основные изменения:
- Исправлены ошибки в миссиях «На охоте» и «Цирк Хэли».
- Устранены проблемы с камерой при использовании Batpod.
- Исправлена ошибка взаимодействия с предметом «Трофей Загадочника» в Бэтпещере.
- Устранены проблемы с использованием гаджетов после переназначения управления.
- Исправлены ошибки, связанные с улучшениями гаджетов и способностей Талии аль Гул.
- Исправлена работа режима UV-видимости во время побочных активностей «Дело Уэйлона Джонса» в открытом мире.
- Устранена ошибка в меню «Выбор группы».
- Исправлена проблема, из-за которой транспортные средства могли становиться невидимыми в Бэтпещере.
- Исправлена ошибка, из-за которой один из сундуков WayneTech не появлялся на острове Трикорнер.
UE5 Moment с таким мизерным списком, патч на 13 гигов.
Может ли кто подтвердить, что игра какая то дерганная в открытом мире? Но в закрытых локациях все идеально плавно.
Так же и было в самом начале игры, все плавно, но как только попадешь в открытый мир, игра дёрганая какая то.
пофиг, прохожу с таблеткой войса, в крайнем случае пересялу на гипервизор версию
Где-то на 3-4 часу ужасно наскучила.