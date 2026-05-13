LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получила сертификацию Steam Deck, что вызывает множество вопросов

Warner Bros. Games и TT Games подтвердили, что LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получит сертификацию Steam Deck при выходе на следующей неделе, 22 мая, но это вызывает больше вопросов, учитывая недавно опубликованные минимальные системные требования для ПК.

Сертификация Steam Deck — отличная новость, и это сулит хорошие перспективы для версии игры для Nintendo Switch 2, которая выйдет некоторое время спустя после релиза на PS5, Xbox Series и ПК.

Однако минимальные системные требования для этой игры вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях, не из-за фактических характеристик оборудования, а из-за предполагаемой производительности. При использовании процессора Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 1600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 6400 или Intel Arc A580 целевая производительность составляет 1080p при 30 кадрах в секунду, но, по-видимому, только при включённом масштабировании FSR и генерации кадров.

Генерация кадров рекомендуется к использованию только при наличии стабильно высокой частоты кадров, поскольку, хотя она и сглаживает воспринимаемую частоту кадров, она фактически не улучшает базовую производительность и отзывчивость игры. На самом деле, она добавляет задержку и требует использования специальных методов подавления лагов. Таким образом, необходимость генерации кадров для достижения 30 кадров в секунду означает, что вы будете играть в игру, которая ощущается как игра с частотой 15 кадров в секунду.

Конечно, Steam Deck будет ориентирован только на разрешение 1280×800 для своего внутреннего экрана, но графический процессор в портативном ПК значительно уступает Radeon RX 6400. Оба относятся к одному поколению RDNA 2, но у Steam Deck 8 вычислительных блоков против 12 у 6400, тактовая частота вдвое или втрое ниже, а пропускная способность памяти вдвое меньше.

Всё это говорит о том, что системные требования для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight на ПК практически не имеют смысла, особенно если игра теперь сертифицирована для Steam Deck. Будем надеяться, TT Games пересмотрят требования к ПК, чтобы они отражали реальную производительность без учёта генерации кадров.