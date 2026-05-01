LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получит открытый Готэм, но с оговорками

Новые подробности о LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight подтверждают: игроков ждёт исследуемый Готэм, однако формат открытого мира будет не совсем привычным.

По предварительной информации, в игре действительно появится свободное перемещение по городу вне сюжетных миссий. При этом структура мира, судя по ранним материалам, сочетает элементы классического открытого мира и более линейного прохождения. Полностью бесшовной карты, как в некоторых современных проектах, здесь может не быть.

Отдельное внимание уделяется масштабу: Готэм в новой игре потенциально может оказаться даже больше, чем в Batman: Arkham Knight. Город, вероятно, будет разделён на несколько районов или островов, что напоминает подход из серии Arkham.

Помимо основных заданий, игрокам предложат типичный для LEGO-проектов набор активностей: поиск коллекционных предметов, решение головоломок, участие в случайных событиях и борьбу с преступностью. Передвижение станет важной частью геймплея — Бэтмен сможет использовать планирование, крюк-кошку, а также транспорт вроде Бэтмобиля и байка.

Также ожидается, что доступ к части контента будет зависеть от персонажей: разные герои откроют новые зоны и секреты, что стимулирует повторное исследование уже знакомых локаций.

Разработчики из TT Games пока не раскрывают все детали, но уже ясно, что игра делает ставку не только на размер карты, но и на плотность активностей. Итоговый масштаб и глубина открытого мира станут понятны ближе к релизу.