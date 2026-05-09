LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 22.05.2026
Экшен, Платформер, От третьего лица, Песочница, Юмор
6.8 59 оценок

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получит защиту Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

На странице LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight в Steam появилось упоминание защиты Denuvo, что фактически подтверждает использование DRM-системы в PC-версии игры перед релизом. Ранее не было информации о защите на странице проекта, из-за чего среди игроков появились сомнения касательно её появления.

Новая игра от TT Games представляет собой масштабное приключение в открытом мире, вдохновлённое десятилетиями истории Бэтмена — от комиксов и фильмов до классических игр серии Arkham. Проект предложит переработанную боевую систему, исследование Готэма, элементы RPG и сюжет о становлении Брюса Уэйна как Тёмного рыцаря.

Согласно официальной информации Warner Bros. Games, релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight состоится 22 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы Deluxe Edition смогут начать играть на 72 часа раньше — с 19 мая.

Kirill22092

Инвестировали в го вно

Garik2020

В первый же день взломает малышка киригири

TheLokich

Значит оптимизации гробень.

TX ZX

На данный момент на что рассчитывают издатели пихая защиту в игру? :)

jax baron

Клоуны, нормальные игры по лего испортили