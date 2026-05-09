LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получит защиту Denuvo

На странице LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight в Steam появилось упоминание защиты Denuvo, что фактически подтверждает использование DRM-системы в PC-версии игры перед релизом. Ранее не было информации о защите на странице проекта, из-за чего среди игроков появились сомнения касательно её появления.

Новая игра от TT Games представляет собой масштабное приключение в открытом мире, вдохновлённое десятилетиями истории Бэтмена — от комиксов и фильмов до классических игр серии Arkham. Проект предложит переработанную боевую систему, исследование Готэма, элементы RPG и сюжет о становлении Брюса Уэйна как Тёмного рыцаря.

Согласно официальной информации Warner Bros. Games, релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight состоится 22 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы Deluxe Edition смогут начать играть на 72 часа раньше — с 19 мая.