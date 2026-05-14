LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight слили до релиза, но пиратам ловить нечего

Май 2026 года войдёт в историю игровой индустрии как месяц самых страшных утечек для разработчиков... Сначала в руки пиратов досрочно уплыл гоночный симулятор Forza Horizon 6, за ним до официального раннего доступа была слита Subnautica 2, а теперь "пробоина" появилась и у WB Games. Пользователи уже смогли свободно поиграть в грядущий экшен LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight более чем за неделю до официальной премьеры.

Курьез произошел из-за банального цифрового сбоя у американского ритейлера Walmart. Как рассказал на Reddit один из невероятно везучих покупателей, он оформил предварительный заказ на стандартное цифровое издание через официальное приложение ритейлера. Магазин же моментально прислал на электронную почту легальный 25-значный ключ продукта для активации на платформе Xbox Series X/S. Однако после ввода кода операционная система консоли вместо того чтобы поставить игру на «на ожидание», банально загрузило проект и позволила его запустить.

В ветке обсуждения тут же появились другие подтверждения от владельцев ключей, успешно погрузившихся в геймплей «Лего-Бэтмена» ночью и на других платформах. По их отзывам, сбойная утечка произошла не из-за забытого разработчиками шифрования загружаемых данных с серверов, а скорее в самой генерации ранних ключей Walmart, которые ошибочно регистрировались цифровым магазином Xbox без ограничений по датам. К утру, однако, дыру поспешно закрыли и разработчики выпустили обязательный патч, который перекрывает достук к раннем прохождению.

Любителям "халявы", к слову, здесь ловить нечего. В отличие от других недавних сливов с полностью вскрытыми сборками в открытом доступе на трекерах — PC версия LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight изначально оборудована неприступной встроенной технологией защиты Denuvo. Просочившаяся в онлайн-загрузках консольная версия или файлы для ПК скачивались защищенными. Поэтому вместо готовых бесплатных репаков от взломщиков интернет заполнят спойлеры.