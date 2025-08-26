ЧАТ ИГРЫ
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 2026 г.
Экшен, Платформер, От третьего лица, Песочница, Юмор
6.8 27 оценок

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight собрал 183 тысячи вишлистов после показа на Gamescom 2025

IKarasik IKarasik

Церемония Opening Night Live 2025, проведённая Джеффом Кили на прошлой неделе, привлекла внимание миллионов зрителей и представила ряд ожидаемых новинок. Аналитическая компания VG Insights подсчитала, какие проекты после шоу получили наибольший прирост добавлений в списки желаемого в Steam за период с 18 по 23 августа.

Главным результатом стало выступление TT Games с анонсом LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. К 23 августа игра собрала 183 тысячи новых вишлистов, что стало самым заметным приростом среди всех показанных проектов.

Заметный интерес вызвали и другие новинки:

  • Warhammer 40,000: Dawn of War IV — +159 тыс. вишлистов;
  • Valor Mortis — +103 тыс.;
  • Denshattack! — +67 тыс.;
  • Resident Evil Requiem — +66 тыс.;
  • Road Kings — +62 тыс.;
  • Long Gone — +61 тыс.;
  • ZERO PARADES — +60 тыс.;
  • Cronos: The New Dawn — +56 тыс.

При этом аналитики уточняют: речь идёт только о шестидневном периоде после церемонии. В целом у многих игр уже накоплено гораздо больше добавлений. Так, Resident Evil Requiem ещё в июне преодолел рубеж в 1 миллион вишлистов.

Более миллиона человек добавили Resident Evil Reqiem в свой список желаний

Таким образом, показ на Gamescom 2025 стал серьёзным толчком для LEGO Batman и ряда других проектов, подтвердив, что крупные презентации продолжают заметно влиять на интерес аудитории.

Wolfenstein

это одно из немногого что посчитали за 50% настоящей игры на выставке кала