LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight собрал 183 тысячи вишлистов после показа на Gamescom 2025

Церемония Opening Night Live 2025, проведённая Джеффом Кили на прошлой неделе, привлекла внимание миллионов зрителей и представила ряд ожидаемых новинок. Аналитическая компания VG Insights подсчитала, какие проекты после шоу получили наибольший прирост добавлений в списки желаемого в Steam за период с 18 по 23 августа.

Главным результатом стало выступление TT Games с анонсом LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. К 23 августа игра собрала 183 тысячи новых вишлистов, что стало самым заметным приростом среди всех показанных проектов.

Заметный интерес вызвали и другие новинки:

Warhammer 40,000: Dawn of War IV — +159 тыс. вишлистов;

Valor Mortis — +103 тыс.;

Denshattack! — +67 тыс.;

Resident Evil Requiem — +66 тыс.;

Road Kings — +62 тыс.;

Long Gone — +61 тыс.;

ZERO PARADES — +60 тыс.;

Cronos: The New Dawn — +56 тыс.

При этом аналитики уточняют: речь идёт только о шестидневном периоде после церемонии. В целом у многих игр уже накоплено гораздо больше добавлений. Так, Resident Evil Requiem ещё в июне преодолел рубеж в 1 миллион вишлистов.

Таким образом, показ на Gamescom 2025 стал серьёзным толчком для LEGO Batman и ряда других проектов, подтвердив, что крупные презентации продолжают заметно влиять на интерес аудитории.