LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ушла "на золото" - релиз 22 мая

TT Games поделилась хорошими новостями. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, релиз которой был запланирован на 22 мая 2026 года, не будет отложена. Более того, игра официально ушла «на золото», что означает завершение разработки.

«Разве это не потрясающе?!! LEGO Batman ушла «на золото» и выходит через 3 недели! 22 мая, мы идём!»

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight предлагает Готэм-Сити как большой открытый мир, по которому можно перемещаться пешком, в плаще или на различных транспортных средствах. Мы можем проследить всю карьеру Бэтмена, воссоздавая культовые сцены и сражаясь с известными супергероями и злодеями.