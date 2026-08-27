LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight устроит хаос в Готэме - DLC Mayhem Collection получило геймплейный трейлер

Warner Bros. Games представила новый геймплейный трейлер Mayhem Collection — дополнения для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Главными героями расширения станут Джокер и Харли Квинн, которые сбегут из Аркхэма и отправятся устраивать хаос в Готэм-Сити.
Джокер сможет использовать фирменные способности и оружие, включая «Пейнтбольный метатель» и «Боксерскую перчатку». Харли Квинн также получит собственное снаряжение, а сопровождать её будут гиены Бад и Лу. Помимо новой сюжетной миссии, дополнение предложит необычный режим Mayhem.
В нём игрокам предстоит участвовать в ограниченных по времени забегах и разрушать как можно больше объектов, прежде чем успеть скрыться в безопасном месте. Проблема в том, что за нарушителями будут охотиться Бэтмен, Робин и «Оперативная группа X» под руководством Аманды Уоллер. Таким образом, в погоне окажется сразу несколько знакомых персонажей вселенной DC.
Mayhem Collection также добавит новый уровень сложности и дополнительные разблокируемые материалы для владельцев основной игры. Судя по представленному геймплею, разработчики решили сделать дополнение не просто очередным набором сюжетных заданий, а заметно расширить возможности игры в открытом Готэме.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — Mayhem Collection выйдет 18 сентября 2026 года.
Вообще до конца недели ещё далеко. Но интересно, увидим ли мы что-нибудь ещё более дорогое и не менее скучное?
говорили что будет разрушаемость города - и опять не куя нет
Не знаю мне Марвел Лего зашла, а это ни разу