LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight устроит хаос в Готэме - DLC Mayhem Collection получило геймплейный трейлер

Warner Bros. Games представила новый геймплейный трейлер Mayhem Collection — дополнения для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Главными героями расширения станут Джокер и Харли Квинн, которые сбегут из Аркхэма и отправятся устраивать хаос в Готэм-Сити.

Джокер сможет использовать фирменные способности и оружие, включая «Пейнтбольный метатель» и «Боксерскую перчатку». Харли Квинн также получит собственное снаряжение, а сопровождать её будут гиены Бад и Лу. Помимо новой сюжетной миссии, дополнение предложит необычный режим Mayhem.

В нём игрокам предстоит участвовать в ограниченных по времени забегах и разрушать как можно больше объектов, прежде чем успеть скрыться в безопасном месте. Проблема в том, что за нарушителями будут охотиться Бэтмен, Робин и «Оперативная группа X» под руководством Аманды Уоллер. Таким образом, в погоне окажется сразу несколько знакомых персонажей вселенной DC.

Mayhem Collection также добавит новый уровень сложности и дополнительные разблокируемые материалы для владельцев основной игры. Судя по представленному геймплею, разработчики решили сделать дополнение не просто очередным набором сюжетных заданий, а заметно расширить возможности игры в открытом Готэме.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — Mayhem Collection выйдет 18 сентября 2026 года.