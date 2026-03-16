LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет раньше срока - релиз перенесли на 22 мая

Издатель Warner Bros. Games и разработчик TT Games объявили, что LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет на неделю раньше запланированного срока. Теперь релиз приключенческой игры состоится 22 мая вместо первоначальной даты 29 мая. Проект появится на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через Steam и Epic Games Store. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позднее.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight станет новой приключенческой игрой с открытым миром. Игрокам предстоит пройти путь Брюса Уэйна и увидеть его превращение в защитника Готэм-Сити.

Разработчики отмечают, что игра вдохновлена десятилетиями истории Бэтмен — от фильмов и телесериалов до комиксов и видеоигр. Проект объединит богатую мифологию вселенной DC Universe с фирменным юмором и лёгкой атмосферой игр серии LEGO.

В результате игроков ждёт приключение, сочетающее знакомые элементы истории Тёмного рыцаря с ностальгией и характерным стилем проектов TT Games.