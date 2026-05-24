LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight высмеяла легендарный секрет Arkham Asylum

В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight обнаружили необычную отсылку к одной из самых известных пасхалок в истории серии Batman: Arkham. Разработчики добавили шутку про скрытый тизер Arkham City, который в своё время фанаты не могли найти в Arkham Asylum без подсказки от Rocksteady.

Отсылка находится в Бэтпещере среди декоративных предметов из DLC с трилогией Arkham. Игроки могут заметить доску с планами Arkham City — именно такую комнату Rocksteady когда-то спрятала за разрушаемой стеной в Arkham Asylum. Этот секрет был настолько хорошо скрыт, что спустя месяцы после релиза студии пришлось самой рассказать фанатам, где искать пасхалку.

Если взаимодействовать с предметом в LEGO Batman, Бэтмен начинает комментировать находку. В одной из реплик он говорит, что ему понадобилось «несколько попыток, чтобы пробить стену», напрямую намекая на сложность поиска оригинального секрета. В другой фразе герой шутит, что идея Arkham City «никогда не станет популярной», обыгрывая необычную концепцию тюрьмы-города из второй части серии.

Фанаты Batman: Arkham уже оценили внимание разработчиков к деталям. Игроки отмечают, что Legacy of the Dark Knight буквально переполнена отсылками не только к комиксам и фильмам, но и к игровому наследию Тёмного рыцаря.