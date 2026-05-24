LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight высмеяла легендарный секрет Arkham Asylum

В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight обнаружили необычную отсылку к одной из самых известных пасхалок в истории серии Batman: Arkham. Разработчики добавили шутку про скрытый тизер Arkham City, который в своё время фанаты не могли найти в Arkham Asylum без подсказки от Rocksteady.
Отсылка находится в Бэтпещере среди декоративных предметов из DLC с трилогией Arkham. Игроки могут заметить доску с планами Arkham City — именно такую комнату Rocksteady когда-то спрятала за разрушаемой стеной в Arkham Asylum. Этот секрет был настолько хорошо скрыт, что спустя месяцы после релиза студии пришлось самой рассказать фанатам, где искать пасхалку.
Если взаимодействовать с предметом в LEGO Batman, Бэтмен начинает комментировать находку. В одной из реплик он говорит, что ему понадобилось «несколько попыток, чтобы пробить стену», напрямую намекая на сложность поиска оригинального секрета. В другой фразе герой шутит, что идея Arkham City «никогда не станет популярной», обыгрывая необычную концепцию тюрьмы-города из второй части серии.
Фанаты Batman: Arkham уже оценили внимание разработчиков к деталям. Игроки отмечают, что Legacy of the Dark Knight буквально переполнена отсылками не только к комиксам и фильмам, но и к игровому наследию Тёмного рыцаря.
настоятельно рекомендую фанатам бэтмена пройти её. наиболее веселой игры в этом году больше не найти, а каждый уровень вызовет улыбку благодаря отсылкам и деталям к бэтмену будь то мультик, будь то фильм. эта игра разумеется на голову выше позорного отряда самоубийц, опозоривший лучшую версию бэтмена
среди лего игр она определенно одна из лучших, гораздо лучше той же скайуокер саги
Меня отсылка к Taken порадовала )) Во первых они наконец-то камеру адекватную сделали. А во вторых она играется намного лучше чем Suicide Squad например... Рокстеди должно быть стыдно что уже даже лего бетмен лучше чем у них игры.