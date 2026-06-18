Lego Batman отдал дань памяти Кевину Конрою - поклонники нашли скрытое появление легендарного голоса Тёмного рыцаря

Игроки обнаружили в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight неожиданную и трогательную деталь, посвящённую Кевину Конрою — актёру, чей голос для многих поклонников навсегда стал главным голосом Бэтмена.

О существовании камео стало известно спустя некоторое время после выхода игры. В одной из миссий, действие которой разворачивается в лечебнице Аркхем, внимательные фанаты заметили, что объявления по внутренней системе оповещения звучат голосом самого Конроя. Для этого разработчики использовали архивные записи актёра, скончавшегося в 2022 году.

Старший дизайнер уровней Майк Консалви подтвердил догадки игроков. По его словам, команда специально добавила голос Конроя в эпизод с Аркхемом и рада, что сообщество наконец обратило внимание на эту деталь. Разработчик отметил, что использование архивных записей стало своеобразной данью уважения человеку, которого многие считают лучшим исполнителем роли Бэтмена за всю историю персонажа.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight задумывалась как масштабное празднование наследия Тёмного рыцаря. В игре можно встретить отсылки к различным фильмам, комиксам и видеоиграм о Бэтмене, включая элементы, вдохновлённые серией Batman: Arkham. Именно поэтому появление голоса Конроя оказалось особенно символичным.

После смерти актёра роль Бэтмена в новой игре исполнил Шай Мэтисон, однако разработчики сохранили связь проекта с историей франшизы. Более того, в титрах указано, что игра содержит памятные голосовые камео Конроя и Адама Уэста — ещё одной легенды, оставившей заметный след в истории персонажа.

На этом отсылки не заканчиваются. В игровом мире также можно найти рекламный щит с надписью «After hours with Conroy: The voice of Gotham's night», который служит ещё одним уважительным напоминанием о человеке, чей голос десятилетиями сопровождал приключения защитника Готэма.