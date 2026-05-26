LEGO Batman: The Dark Knight's Legacy оказалась на первом месте в еженедельном британском чарте, обогнав Forza Horizon 6

Крис Дринг, известный журналист, пишущий о видеоиграх, опубликовал данные о еженедельных продажах программного обеспечения в Великобритании, показав, что Forza Horizon 6 обогнала Yoshi and the Mysterious Book, но другая игра все же показала лучшие результаты, чем все остальные.

Лидером в еженедельном чарте стала LEGO Batman: The Dark Knight's Legacy, которая оказалась самой продаваемой игрой, в то время как Resident Evil Requiem сохранила отличную позицию в чартах.

Десятка лучших игр Великобритании:

LEGO Batman: The Dark Knight's Legacy Forza Horizon 6 Yoshi and the Mysterious Book Resident Evil Requiem Hogwarts Legacy Pokémon Pokopia Tomodachi Life Mario Kart World Call of Duty: Black Ops 7 Monster Hunter Wilds

Неожиданным моментом является то, что речь идёт о продажах физических носителей, где игры для Xbox обычно не особенно выделяются по продажам, в отличие от игр Nintendo. Это демонстрирует заметное влияние Forza Horizon 6, которой удалось обогнать эксклюзив Yoshi and the Mysterious Book, пусть и второсортный по сравнению с крупными играми Nintendo.

Forza Horizon 6, очевидно, также доступна в Game Pass, что, вероятно, снизило её продажи на Xbox Series X|S, но, несмотря на это, она показала замечательные результаты.

Помимо Game Pass, подавляющее большинство продаж на Xbox приходится на цифровые версии, подтверждает Крис Дринг, комментируя эти результаты, и то же самое верно для ПК, где Forza Horizon 6 показала очень хорошие результаты в Steam.

По словам журналиста, это может быть лучший результат, достигнутый игрой для Xbox на физическом рынке Великобритании со времён Starfield, и, конечно же, будет интересно увидеть, каких показателей она сможет достичь после запуска на PS5.