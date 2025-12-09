LEGO Batman возвращается: Legacy of the Dark Knight покажут на The Game Awards

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, новая игра по культовому супергерою, готовится громко заявить о себе на церемонии The Game Awards. После тишины, длившейся почти с момента анонса на Gamescom 2025, разработчики подтвердили, что игра появится на шоу Джеффа Кили, которое пройдет в ночь на 12 декабря в Peacock Theater.

Проект выйдет в 2026 году и станет оригинальной историей во вселенной LEGO, вобравшей в себя ключевые моменты многолетней истории Темного Рыцаря. TT Games обещает полноценный открытый мир Готэма, по которому игроки смогут свободно перемещаться, а боевая система будет вдохновлена серией Arkham — редкое для LEGO направление, которое уже вызывает интерес у поклонников.

Создатели уточняют, что число играбельных персонажей будет ограничено, однако сообщество восприняло это скорее положительно: вместо попытки добавить десятки героев разработчики концентрируются на глубине геймплея и проработке локаций.

Формат презентации на The Game Awards пока держится в секрете, но с высокой вероятностью зрители увидят первый геймплейный трейлер. Кроме того, многие ожидают, что будет объявлено более точное окно релиза в 2026 году — возможно, даже конкретный сезон.