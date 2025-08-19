LEGO Batman возвращается: Warner Bros. анонсировала Legacy of the Dark Knight

Warner Bros. представила новую игру LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, которая выйдет в 2026 году. Первым делом проект покажут посетителям Gamescom уже на этой неделе — это будет дебютная возможность опробовать игру.

Это первая работа студии TT Games после масштабной LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, вышедшей в 2022 году. В этот раз разработчики решили сделать ставку на открытый мир, где игроки смогут свободно перемещаться по Готэму — парить над крышами с помощью плаща, взбираться на здания с крюком-кошкой или колесить по улицам на легендарном Бэтмобиле.

В игре будут доступны как союзники, так и враги Тёмного рыцаря. Игроки встретят Джима Гордона, Женщину-кошку, Робина и Бэтгерл, каждый из которых получит собственное уникальное снаряжение и возможности. Среди противников появятся культовые злодеи — Джокер, Пингвин, Бэйн и многие другие.

По официальному описанию, Legacy of the Dark Knight — это приключенческая история становления Брюса Уэйна героем, вдохновлённая десятилетиями фильмов, сериалов, комиксов и игр о Бэтмене. В ней объединяются ностальгия по мифологии DC, культовые образы Готэма и традиционный юмор LEGO, который давно стал визитной карточкой серии.