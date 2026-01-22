Многие будут разочарованы - в LEGO Batman Legacy of the Dark отсутствует основной режим, характерный для игр такого типа

С момента презентации LEGO Batman Legacy of the Dark от TT Games на The Game Awards 2025 многие геймеры с нетерпением ждали выхода этой игры. Однако она выйдет со значительным ограничением, которое может разочаровать многих поклонников современного геймплея. Хотя это первая игра разработчика за четыре года, официально подтверждено, что в ней не будет онлайн-кооперативного режима. Игрокам, желающим вместе исследовать Готэм-Сити, придётся ограничиться традиционным локальным кооперативным режимом, продолжая давнюю, хотя и спорную, традицию студии.

Однако новая игра вносит ряд революционных изменений в техническую формулу и механику игрового процесса. Впервые в истории LEGO-игр TT Games проект будет создан на движке Unreal Engine 5, отказавшись от собственных инструментов студии. Изменится и подход к составу персонажей — вместо сотен игровых героев у нас будет всего семь тщательно отобранных героев. Боевая система, в свою очередь, будет напрямую вдохновлена ​​культовой серией Batman: Arkham, предлагая динамичные и плавные сражения в формате, доступном для более молодой аудитории.

Разработчики решили практически полностью отказаться от постоянного подключения к интернету. Согласно официальному FAQ, для игры не потребуется подключение к интернету (за исключением загрузки обновлений) или подписки типа PlayStation Plus или Xbox Game Pass. Важно отметить, что LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight не будет содержать никаких микротранзакций, что позволит вам наслаждаться полным контентом без дополнительных затрат.

Релиз игры запланирован на май 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.