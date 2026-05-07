На полное прохождение LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уйдёт порядка 50 часов

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, несомненно, обязательна к приобретению для всех поклонников Бэтмена, его спутников и игр LEGO от TT Games, которая после 12-летнего перерыва готовит совершенно новый проект с участием иконы DC. В сети недавно появились первые впечатления от журналистов, которым до релиза довелось поиграть и пройти несколько миссий.

Согласно последним сообщениям, миссий будет очень много, что сделает прохождение игры за два вечера невозможным. LEGO Games News недавно подтвердил, что игра будет состоять из 30 миссий и займёт у игроков около 15 часов.

Однако, помимо основной кампании, разделённой на шесть глав, разработчики подготовили семь игровых персонажей, которые будут открываться по ходу сюжета, а также открытый мир. Разработчики решили сделать это, чтобы стимулировать исследование и выполнение заданий, которые, среди прочего, вознаградят заинтересованных игроков более чем сотней дополнительных костюмов.

Таким образом, изучение всего, что может предложить игра, может занять до 50 часов. Поэтому неудивительно, что она довольно требовательна к ресурсам. Разработчики недавно раскрыли не только системные требования, которые вызвали негативную реакцию, но и то, что игра займёт 50 гигабайт на ПК. Однако для консолей потребуется немного меньше места: игра займёт 45 ГБ на Xbox Series X и всего 33 ГБ на Xbox Series S. Также стоит отметить, что хотя официальный релиз состоится 22 мая, владельцы Deluxe Edition смогут сыграть в игру уже 19 мая.