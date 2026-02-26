На старте в LEGO Batman будет лишь 7 героев, зато каждый проработан глубже благодаря расширенному геймплею

С момента анонса Lego Batman: Legacy of the Dark Knight на Gamescom 2025 одной из самых обсуждаемых тем стало удивительно малое количество игровых персонажей в её списке. Но разработчик TT Games обещает, что этому есть очень веская причина.

За последнее десятилетие в играх Lego, от супергероев DC и Marvel до дроидов и волшебников из «Звёздных войн» и «Гарри Поттера», количество разблокируемых игровых персонажей исчислялось сотнями, но в грядущей Legacy of the Dark Knight на момент запуска их всего семь. В число персонажей вошли: Бэтмен, Робин, Найтвинг, Бэтгёрл, Джим Гордон, Талия Аль Гул и Женщина-кошка.

Глава команды разработчиков TT Games Джонатан Смит рассказал:

Мы ведём каждого из этих персонажей в путешествие. Поэтому вы постоянно совершенствуете и развиваете новые навыки и открываете новые способности для каждого из этих персонажей. В рамках семьи Бэтмена мы также хотели сосредоточиться на том, чтобы сделать этих персонажей по-настоящему уникальными, чтобы их личности были понятны, а их способности очень отличались.



Например, Бэтмен может метать бэтаранги и использовать свой крюк-кошку для помощи в бою, а также для решения головоломок, а Женщина-кошка может использовать свой длинный кнут и звать на помощь своих котят, активируя лазерную указку на цели. Эти же кошки могут напрямую управляться игроком, открывая доступ к небольшим вентиляционным шахтам и отвлекая ничего не подозревающих охранников восхитительным «мяу».

Вы по-прежнему будете наслаждаться моментом в Бэтпещере, когда перед вами будут выставлены все костюмы разных персонажей.

Хотя на этот раз акцент, по-видимому, делается на более глубоком игровом процессе, с боевой системой, основанной на комбинациях, вдохновлённой Arkham от Rocksteady, поклонникам олдскульных игр Lego не стоит слишком беспокоиться, поскольку Смит обещает, что в открытом мире и на уровнях, вдохновлённых фильмом, по-прежнему будет много чего собирать.

Сюжет больше сосредоточен на более узком списке персонажей, которые теперь более дифференцированы и имеют гораздо более глубокий игровой процесс. Таким образом, они хорошо работают в партнёрстве друг с другом, и мы хотим предоставить вам множество вариантов, чтобы увидеть весь спектр того, на что способны эти персонажи, предоставив вам более сотни различных костюмов для коллекционирования.



Так что у вас по-прежнему есть тот момент в Бэтпещере, когда перед вами представлены всевозможные костюмы разных персонажей, красочные и великолепные. Вас по-прежнему тянет собрать полную коллекцию.