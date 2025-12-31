Новый голос Бэтмена в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight признался, что боится сравнения с легендами роли

Актёр Шай Мэтисон, исполнивший Бэтмена в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, рассказал о своих эмоциях от участия в проекте и признался, что чувствует одновременно гордость и сильное давление. По его словам, попасть в культовую роль — это почти как выиграть конкурс, но вместе с этим приходит страх соответствовать ожиданиям фанатов.

Мэтисон отметил, что является поклонником Бэтмена с детства и вырос на фильмах о Тёмном рыцаре. Особое место для него занимает «Бэтмен возвращается» Тима Бёртона, а главным ориентиром он всегда считал Майкла Китона. Перед началом работы актёр пересмотрел все фильмы, изучал сцены из игр серии Arkham и старался максимально погрузиться в историю персонажа.

При этом актёр честно признаётся, что больше всего его пугает сравнение с предыдущими исполнителями роли, особенно с Кевином Конроем, которого он называет величайшим голосом Бэтмена всех времён. Мэтисон говорит, что осознаёт масштаб наследия и именно это делает участие в проекте одновременно волнующим и тревожным.

Несмотря на сомнения, актёр подчёркивает, что невероятно благодарен за возможность стать частью вселенной Бэтмена. По его словам, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight — это шанс рассказать оригинальную историю, вдохновлённую знаковыми моментами из фильмов и игр, и он надеется, что фанаты примут его версию Тёмного рыцаря.