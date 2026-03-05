Новый трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight рассказал о жизни приспешников злодеев

Новый трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight посвящён необычной теме — жизни и «карьере» приспешников преступников в Готэме. Разработчики с юмором показали, с чем приходится сталкиваться обычным бандитам, работающим на известных злодеев города.

В ролике рассказывается, что стать приспешником — не такая уж плохая идея: можно рассчитывать на оплату, стильную форму и доступ к различному транспорту. Однако работа быстро становится опасной, когда на улицах появляется Бэтмен.

Игрокам предстоит управлять Тёмным рыцарем или одним из шести других персонажей. Во время сражений придётся противостоять разным типам противников. Некоторые враги используют оружие, другие защищаются щитами, блокируя прямые удары. Особую угрозу представляют громилы — более крепкие противники, которых сложнее вывести из строя.

Трейлер также шутливо объясняет, почему рядовые бандиты редко падают после первого удара. По «логике» игры, если преступник остаётся стоять, пусть и оглушённый, есть шанс, что Бэтмен переключится на другую цель.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 29 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 появится позже. Игра объединит различные эпохи истории Бэтмена и даже воссоздаст культовые сцены из фильмов, включая моменты из картины Тима Бёртона.