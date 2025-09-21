Опубликовано видео о закулисье LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, посвящённое Дню Бэтмена 2025

В честь Дня Бэтмена TT Games и Warner Bros. опубликовали новое видео о закулисье LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, выход которой запланирован на следующий год. Это восьмиминутный ролик, демонстрирующий новый игровой процесс, а также интервью с Джеймсом Ганном и некоторыми разработчиками.

Посмотрите видео о закулисье LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, посвящённое Дню Бэтмена 2025, — предстоящей приключенческой игре LEGO, разработанной TT Games и Warner Bros. Games. Игроки смогут услышать от Джеймса Ганна, Джима Ли и других сотрудников DC Studios, а также Джонатана Смита, руководителя отдела разработки TT Games, о процессе возвращения культового героя в мир LEGO.

Помимо предстоящей игры, легенды DC расскажут о том, как 86-летняя история Бэтмена тронула поклонников во всех сферах: от комиксов до фильмов и видеоигр. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет в 2026 году на PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК (в Steam и Epic Games Store).