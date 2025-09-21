Опубликовано видео о закулисье LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, посвящённое Дню Бэтмена 2025

В честь Дня Бэтмена TT Games и Warner Bros. опубликовали новое видео о закулисье LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, выход которой запланирован на следующий год. Это восьмиминутный ролик, демонстрирующий новый игровой процесс, а также интервью с Джеймсом Ганном и некоторыми разработчиками.
Посмотрите видео о закулисье LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, посвящённое Дню Бэтмена 2025, — предстоящей приключенческой игре LEGO, разработанной TT Games и Warner Bros. Games. Игроки смогут услышать от Джеймса Ганна, Джима Ли и других сотрудников DC Studios, а также Джонатана Смита, руководителя отдела разработки TT Games, о процессе возвращения культового героя в мир LEGO.
Помимо предстоящей игры, легенды DC расскажут о том, как 86-летняя история Бэтмена тронула поклонников во всех сферах: от комиксов до фильмов и видеоигр. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет в 2026 году на PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК (в Steam и Epic Games Store).
Бетмен это конечно хорошо,но хотелось бы увидеть игру про другого какого нибудь героя
ради этой игры хочу свич 2, для меня готи, надеюсь за злодеев можно будет поиграть и у них будет свой мувсет