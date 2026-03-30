По LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выпустят комикс

Warner Bros. Games, TT Games, DC и The LEGO Group сегодня объявили о выпуске комикса LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, новой самостоятельной истории о Бэтмене из LEGO, основанной на предстоящей видеоигре, который будет доступен 2 мая в честь Дня бесплатных комиксов.

История под названием «Возвращение LEGO Бэтмена» рассказывает об одном дне из жизни LEGO Бэтмена, который возвращается в Готэм-Сити после перерыва и встречает множество знакомых персонажей DC. В ней отдаётся дань уважения истории Темного Рыцаря в медиа, с отсылками к прошлым фильмам, телешоу и комиксам, в сочетании с фирменным юмором LEGO.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — это совершенно новая приключенческая видеоигра с открытым миром, приглашающая игроков отправиться в эпическое путешествие Брюса Уэйна, чтобы стать героем Готэм-Сити, от происхождения до легенды, вдохновлённая десятилетиями фильмов, телешоу, комиксов и игр о Бэтмене, в сочетании с вселенной DC и фирменным весёлым юмором LEGO от TT Games.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет во всем мире 22 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).