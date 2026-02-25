Представлен новый трейлер и геймплей LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

В новом трейлере Legacy of the Dark Knight воссоздают культовую сцену из фильма «Бэтмен» (1989) компании DC, в которой Джокер захватывает музей Готэм-Сити и превращает его в свою личную художественную галерею. Весёлый момент, восхитительно переосмысленный в стиле LEGO, происходит на фоне песни «Partyman» легендарного музыканта Принса, которая впервые прозвучала именно в этом классическом фильме.

В добавок к этому был показан новый геймплей за Женщину-кошку.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 29 мая 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X, ПК (Steam и Epic Games Store), а версия для Nintendo Switch 2 ожидается позже.