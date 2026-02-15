Раскрыты системные требования LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight для ПК

Стали известны официальные системные требования PC-версии LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Игра выйдет 29 мая 2026 года, а владельцы Deluxe-издания смогут начать прохождение на три дня раньше — с 26 мая. Проект появится на всех основных консолях и на ПК в Steam.
Судя по опубликованным данным, новинка потребует достаточно мощного железа, особенно по меркам LEGO-игр.
Минимальные требования:
- 64-битная Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ) / Intel Arc A770 (16 ГБ)
- Место на диске: 50 ГБ
- Дополнительно: SSD обязателен
Рекомендуемые требования:
- 64-битная Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)
- Место на диске: 50 ГБ
- Дополнительно: SSD обязателен
Отдельно стоит отметить, что разработчики из TT Games делают SSD обязательным даже для минимальной конфигурации — это может говорить о серьёзных технических изменениях по сравнению с предыдущими частями серии.
LEGO-игра, мощное железо...ГДЕ ТУТ ЛОГИКА???!!!
анрил 5
анрил 5
Без коментариев тогда
Разрабы попутали че то, это игра по графону хуже аркхам найт,а требования 3080)клоуны
Мощь анрил 5 на лего игре
Они же говорили меньше будет, и где?
раньше 32 гб ОЗУ было, щас понизили до 16 гб....
LEGO: Blitzkreig когда будет?
Ну снова оптимизации не будет.
Игра и требования к ней, сразу узнаётся анрил5