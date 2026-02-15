Раскрыты системные требования LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight для ПК

Стали известны официальные системные требования PC-версии LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Игра выйдет 29 мая 2026 года, а владельцы Deluxe-издания смогут начать прохождение на три дня раньше — с 26 мая. Проект появится на всех основных консолях и на ПК в Steam.

Судя по опубликованным данным, новинка потребует достаточно мощного железа, особенно по меркам LEGO-игр.

Минимальные требования:

64-битная Windows 11

Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ) / Intel Arc A770 (16 ГБ)

NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ) / Intel Arc A770 (16 ГБ) Место на диске: 50 ГБ

50 ГБ Дополнительно: SSD обязателен

Рекомендуемые требования:

64-битная Windows 11

Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700X Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)

NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ) Место на диске: 50 ГБ

50 ГБ Дополнительно: SSD обязателен

Отдельно стоит отметить, что разработчики из TT Games делают SSD обязательным даже для минимальной конфигурации — это может говорить о серьёзных технических изменениях по сравнению с предыдущими частями серии.