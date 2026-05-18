Разработчики Batman Arkham, студия Rocksteady, помогала в создании новой игры Lego Batman

Batman: Legacy of the Dark Knight — последняя игра Lego от TT Games и четвёртая игра серии Lego Batman. В этой части игроки исследуют открытый мир Готэма и уничтожают врагов, используя боевую систему и систему скрытного прохождения, очень напоминающую серию Batman Arkham.
Теперь, после завершения разработки игры стало известно, что сходство распространяется и на саму команду разработчиков, при этом Rocksteady указана в качестве соразработчика проекта.
Согласно титрам Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, над игрой работали около 24 разработчиков из Rocksteady, в том числе продюсер, дизайнер и несколько ведущих программистов и художников. Warner Bros. Games Montreal, разработчики Gotham Knights и Batman Arkham Origins, также указаны в титрах проекта.
