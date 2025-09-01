Разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight хотят использовать все художественные произведения о Бэтмене

Подтверждено, что предстоящая игра LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight будет экранизацией историй из разных частей мифологии о Бэтмене, от комиксов до фильмов и игр. Стратегический директор TT Games Джонатан Смит рассказал о причинах решения студии адаптировать эти истории для предстоящей игры в интервью GamesRadar.

В интервью Смит рассказал о желании TT Games отдать дань уважения знаковым моментам из различных историй о Бэтмене, сохранив при этом юмор, которым славятся игры студии. В конечном итоге всё свелось к тому, как студия «использовала десятилетиями накопленные справочные материалы и фантастические истории о Бэтмене из фильмов, сериалов, комиксов и игр, и объединила их в одну окончательную, основополагающую, эпическую историю о Бэтмене».

Таким образом, это сплав всех тех культовых моментов, которые вы помните, переплетённый с глубокими отсылками и нашими собственными юмористическими шутками, чтобы сделать опыт становления Тёмным рыцарем реальностью для игроков. Мы опираемся на всё это, объединяем, а затем создаём единую историю, которая объединяет и является неотъемлемой частью.

Смит также рассказал о широком разнообразии художественных произведений о Бэтмене, которые использует TT Games, начиная от серии игр Batman: Arkham от Rocksteady и заканчивая анонсирующим трейлером, включающим музыкальные мотивы из получившего признание критиков мультсериала Batman: The Animated Series. Даже демоверсия LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, представленная на Gamescom 2025, затрагивала классические сюжеты комиксов, в том числе намекая на историю происхождения Джокера, отсылая к фильму «Бэтмен» 1989 года. При этом Смит отметил, что студия хочет создать нечто совершенно новое, невиданное ранее.

Мы считаем это огромной привилегией. Мы чувствуем, что у нас есть богатейший материал, из которого можно черпать вдохновение, и мы очень рады, что никто ещё не объединил все эти фрагменты в одной видеоигре. Мы можем сделать это так, как никто раньше не видел и не испытывал, благодаря новым технологиям и по-настоящему захватывающему Готэму, с механиками, которые развивают игровой опыт, соответствуя эмоциональному развитию персонажа.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight была анонсирована на Gamescom и в настоящее время разрабатывается для ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Среди раскрытых на данный момент подробностей об игре — семь игровых персонажей, включая таких культовых, как Джим Гордон, Робин, Бэтгёрл, Женщина-кошка, Талия аль Гул и Найтвинг, которые будут сопровождать Бэтмена в различных миссиях.