Разработчики Lego Batman объяснили зачем детской аркаде 32 гигабайта памяти

Внимательные пользователи сервиса Steam обнаружили неожиданно высокие системные требования на странице предстоящего приключенческого экшена Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Геймеры обратили внимание, что в графе рекомендуемых характеристик указаны 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce RTX 3080, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и на профильных форумах.

Игроков смутило, что семейная игра в кубической стилистике требует от компьютера мощностей, сопоставимых с тяжелыми технологичными блокбастерами вроде Doom: The Dark Ages. Для сравнения энтузиасты привели требования предыдущего проекта студии TT Games, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, которые были в 4 раза скромнее. Многие выразили опасение, что оптимизация ПК-версии может оказаться на низком уровне, или же разработчики чрезмерно полагаются на современные технологии масштабирования изображения.

Ситуацию поспешил прояснить менеджер сообщества TT Games. В официальном канале Discord представитель студии успокоил фанатов и посоветовал не воспринимать текущую информацию как истину в последней инстанции. По его словам, указанные на странице магазина данные являются временными заглушками.

Как пояснил сотрудник студии, для открытия страницы игры в Steam и запуска сбора предварительных заказов разработчики обязаны заполнить поля с системными требованиями, однако на данном этапе они не обязаны быть точными. В настоящий момент команда продолжает работу над оптимизацией проекта. Ближе к релизу, который запланирован на 29 мая 2026 года, информация будет обновлена и станет отражать реальное положение дел. Ожидается, что финальные спецификации для комфортной игры окажутся более демократичными.