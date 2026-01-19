Разработчики Lego Batman объяснили зачем детской аркаде 32 гигабайта памяти

Внимательные пользователи сервиса Steam обнаружили неожиданно высокие системные требования на странице предстоящего приключенческого экшена Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Геймеры обратили внимание, что в графе рекомендуемых характеристик указаны 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce RTX 3080, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и на профильных форумах.
Игроков смутило, что семейная игра в кубической стилистике требует от компьютера мощностей, сопоставимых с тяжелыми технологичными блокбастерами вроде Doom: The Dark Ages. Для сравнения энтузиасты привели требования предыдущего проекта студии TT Games, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, которые были в 4 раза скромнее. Многие выразили опасение, что оптимизация ПК-версии может оказаться на низком уровне, или же разработчики чрезмерно полагаются на современные технологии масштабирования изображения.
Ситуацию поспешил прояснить менеджер сообщества TT Games. В официальном канале Discord представитель студии успокоил фанатов и посоветовал не воспринимать текущую информацию как истину в последней инстанции. По его словам, указанные на странице магазина данные являются временными заглушками.
Как пояснил сотрудник студии, для открытия страницы игры в Steam и запуска сбора предварительных заказов разработчики обязаны заполнить поля с системными требованиями, однако на данном этапе они не обязаны быть точными. В настоящий момент команда продолжает работу над оптимизацией проекта. Ближе к релизу, который запланирован на 29 мая 2026 года, информация будет обновлена и станет отражать реальное положение дел. Ожидается, что финальные спецификации для комфортной игры окажутся более демократичными.
Кому он эти сказки рассказывает? Нормальные разрабы если еще системные требования не знают какие будут, просто пишут что скоро будут или объявим их позже и все. А тут типо верю, ради заглушки детально расписали минимальные и максимальные требования.Взял бы и честно сказал:Ну да, ребят у нас разраб выпускник скиллбокса тока второй день с unreal engine 5 работает войдите в положение, купите себе 32 гб памяти а лучше 64
как может быть что всратый лего Бимен имеет завышенные характеристики, против оригинала даже близко не всплывает
игре 10 лет а она выглядит не хуже современных ААА игр
Думаю вопросы излишни долбалный UE 5 очередная контора которая от свое движка отказались чтобы сэкономить.
Надеюсь, что ситуация будет как с портом RDR 1 на пк, где в рекомендуемых системках была указана RTX 2070 Super, а на деле игра шла на древних картах, по типу GTX 660, причём шла она там на максимальном пресете графики.
Не будет 5 анриал сам по себе очень много жрёт.
я уже хз что более эпично: твоя ава, ник или коммент xdd