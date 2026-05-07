Релизный трейлер Lego Batman: Legacy of the Dark Knight демонстрирует новые костюмы, злодеев и классическую песню 90-х

Прошло четыре года с момента запуска LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, и наконец-то почти настало время для следующего крупного релиза от TT Games. Команда разработчиков LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выпустила совершенно новый трейлер, сопровождаемый песней «Kiss from a Rose» от Seal из саундтрека к фильму «Бэтмен навсегда» (1995), содержит множество новых кадров и наиболее подробный обзор сюжета игры.
Трейлер демонстрирует новые кинематографические и геймплейные моменты с участием Бэтмена и его союзников по борьбе с преступностью — Робина, Найтвинга, Бэтгёрл, Джима Гордона, Женщины-кошки и Талии аль Гул — в противостоянии постоянно растущей угрозе со стороны Джокера, Ядовитого Плюща, Мистера Фриза, Двуликого, Ра’с аль Гула, Бэйна и других известных суперзлодеев DC.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 22 мая для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store). Версия игры для Nintendo Switch 2 выйдет позже в 2026 году.
на ультра пройду, как и остальные игры
GOTY
Один этот небольшой трейлер интереснее, чем любая игра Капком.
Прикольно конечно. Но все равно скип.
Детишки буду рады.
GOTY
Один этот небольшой трейлер интереснее, чем любая игра Sandfall Interactive.