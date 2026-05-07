Релизный трейлер Lego Batman: Legacy of the Dark Knight демонстрирует новые костюмы, злодеев и классическую песню 90-х

Прошло четыре года с момента запуска LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, и наконец-то почти настало время для следующего крупного релиза от TT Games. Команда разработчиков LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выпустила совершенно новый трейлер, сопровождаемый песней «Kiss from a Rose» от Seal из саундтрека к фильму «Бэтмен навсегда» (1995), содержит множество новых кадров и наиболее подробный обзор сюжета игры.

Трейлер демонстрирует новые кинематографические и геймплейные моменты с участием Бэтмена и его союзников по борьбе с преступностью — Робина, Найтвинга, Бэтгёрл, Джима Гордона, Женщины-кошки и Талии аль Гул — в противостоянии постоянно растущей угрозе со стороны Джокера, Ядовитого Плюща, Мистера Фриза, Двуликого, Ра’с аль Гула, Бэйна и других известных суперзлодеев DC.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 22 мая для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store). Версия игры для Nintendo Switch 2 выйдет позже в 2026 году.