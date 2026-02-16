ЧАТ ИГРЫ
СМИ: разработчики начали снижать системные требования на фоне кризиса памяти

Simple Jack Simple Jack

Издание Kotaku обратило внимание, что разработчики стали корректировать системные требования игр на фоне повышения цен на оперативную память. Одним из последних примеров стала Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Еще в январе в рекомендованных спецификациях значились 32 ГБ ОЗУ, теперь же требования снизились до 16 ГБ.

Команда сообщила об изменениях на странице игры в Steam.

В рамках наших текущих тестов для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight на ПК мы пересмотрели рекомендуемые аппаратные характеристики с 32 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти. Обратите внимание, что наши характеристики ПК на данный момент не окончательны. Мы будем продолжать оптимизировать и улучшать по мере приближения к запуску

Ранее похожая ситуация произошла с 007: First Light от IO Interactive. Изначально игре также приписали 32 ГБ ОЗУ в рекомендованных требованиях, но позже планку снизили до 16 ГБ. Тогда студия объяснила ситуацию ошибкой.

В издании Kotaku отмечает, что теперь подобная корректировка системных требований может стать нормой. Разработчики все чаще сначала публикуют завышенные спецификации для подстраховки, а затем пересматривают их по мере оптимизации.

Источник  
Комментарии:  7
DemandingRufus

Кризис он только для людей без денег. Стало дороже, но не критично.

Smike56

Да всего то на 292% оператива в 2025 году подорожала, а в 2026 ещё на 30-50% может подорожать.

ДЭйн

Что там в этих кубиках может требовать 32 Гб? Это ж насколько нужно облениться с оптимизацией?

QueasyRush

это вроде первые настоящие некст ген кубики, без привязки к прошлым поколениям, хотя возможно предыдущие звёздные войны были некст геном уже

UnwaveringGlenn

Тык чел сейчас новинки ни кто уже не Оптимизирует ибо все разработчики игр рассчитывают и на деются только на DLSS и FSR ибо эти 2 технологии отвечают за Оптимизацию всех игр на данный момент, это раньше игры Оптимизировали, тестировали игры на разных Конфигурациях ПК, а сейчас зашьют в игру поддержку DLSS и FSR, посмотрят выдаёт ли игра стабильные 30 - 60 ФПС на Ультра настройках и выпускают игру, вот так вот разрабатывают современные игры сейчас, ни какой Оптимизации игр только DLSS и FSR в 30 - 60 ФПС и всё, вот так вот.

zangx

Графика тоже будет "оптимизирована"?

Fatum Sibir
