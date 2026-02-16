СМИ: разработчики начали снижать системные требования на фоне кризиса памяти

Издание Kotaku обратило внимание, что разработчики стали корректировать системные требования игр на фоне повышения цен на оперативную память. Одним из последних примеров стала Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Еще в январе в рекомендованных спецификациях значились 32 ГБ ОЗУ, теперь же требования снизились до 16 ГБ.

Команда сообщила об изменениях на странице игры в Steam.

В рамках наших текущих тестов для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight на ПК мы пересмотрели рекомендуемые аппаратные характеристики с 32 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти. Обратите внимание, что наши характеристики ПК на данный момент не окончательны. Мы будем продолжать оптимизировать и улучшать по мере приближения к запуску

Ранее похожая ситуация произошла с 007: First Light от IO Interactive. Изначально игре также приписали 32 ГБ ОЗУ в рекомендованных требованиях, но позже планку снизили до 16 ГБ. Тогда студия объяснила ситуацию ошибкой.

В издании Kotaku отмечает, что теперь подобная корректировка системных требований может стать нормой. Разработчики все чаще сначала публикуют завышенные спецификации для подстраховки, а затем пересматривают их по мере оптимизации.