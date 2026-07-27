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СМИ: CD Projekt RED делает новую игру во вселенной Cyberpunk 2077, но это совсем не то, что вы ожидаете
Дымовые бомбы оказались мощнее, чем казалось: игроки нашли неожиданное оружие в Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Meccha Chameleon стала хитом 2026 года - 20 млн копий, обогнала CS2 и Valorant
Sony добавила LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight в список игр для подписчиков PS Plus Premium
Превью Marvel's Wolverine появятся 13 августа - за месяц до релиза
У вас есть игры Ubisoft на Xbox? Вы также можете получить их бесплатно на ПК
Режиссер Resident Evil представил эксклюзивный кадр из фильма и заявил: "Это самая жестокая работа в моей карьере"
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Русский трейлер фильма "Рокки - это я"
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