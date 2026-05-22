Состоялся общий релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - масштабного приключения о становлении Тёмного рыцаря

Состоялся релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — нового приключенческого экшена от студии TT Games и издателя Warner Bros. Games, в котором игрокам предстоит пройти путь Брюса Уэйна от начала его становления до легендарного защитника Готэма.

Проект предлагает переосмысленную историю Бэтмена, объединяющую ключевые элементы из фильмов, комиксов и игр во вселенной DC. Сюжет охватывает разные этапы жизни героя и формирование его союза с такими персонажами, как Робин, Бэтгёрл, Женщина-кошка и Джим Гордон.

Игровой процесс сочетает фирменный LEGO-юмор с более динамичной боевой системой, вдохновлённой серией Batman: Arkham. Игрокам доступен открытый мир Готэма, где можно исследовать город, выполнять задания, участвовать в сражениях и раскрывать преступления.

Разработчики также реализовали систему улучшений, набор гаджетов Бэтмена и расширенные боевые механики, включая комбо-атаки, контратаки и элементы стелса. Игра поддерживает как одиночное прохождение, так и локальный кооператив.

Проект позиционируется как одно из самых масштабных переосмыслений LEGO-серии, объединяющее характерный юмор франшизы с более серьёзной постановкой истории и боевой системы.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Релиз версии для Nintendo Switch 2 ожидается позже.