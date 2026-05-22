ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 22.05.2026
Экшен, Платформер, От третьего лица, Песочница, Юмор
6.6 76 оценок

Состоялся общий релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - масштабного приключения о становлении Тёмного рыцаря

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Состоялся релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — нового приключенческого экшена от студии TT Games и издателя Warner Bros. Games, в котором игрокам предстоит пройти путь Брюса Уэйна от начала его становления до легендарного защитника Готэма.

Проект предлагает переосмысленную историю Бэтмена, объединяющую ключевые элементы из фильмов, комиксов и игр во вселенной DC. Сюжет охватывает разные этапы жизни героя и формирование его союза с такими персонажами, как Робин, Бэтгёрл, Женщина-кошка и Джим Гордон.

Игровой процесс сочетает фирменный LEGO-юмор с более динамичной боевой системой, вдохновлённой серией Batman: Arkham. Игрокам доступен открытый мир Готэма, где можно исследовать город, выполнять задания, участвовать в сражениях и раскрывать преступления.

Разработчики также реализовали систему улучшений, набор гаджетов Бэтмена и расширенные боевые механики, включая комбо-атаки, контратаки и элементы стелса. Игра поддерживает как одиночное прохождение, так и локальный кооператив.

Проект позиционируется как одно из самых масштабных переосмыслений LEGO-серии, объединяющее характерный юмор франшизы с более серьёзной постановкой истории и боевой системы.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Релиз версии для Nintendo Switch 2 ожидается позже.

Релизы
9
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
QueasyRush

посмотрел вчера стрим немного, по сути очередная типичная лего игра, спасибо хоть не по звёздным войнам с переключением десятков разных персонажей чтобы найти все секреты на уровнях

5
Perfunctory Agni

стоит вообще в это влезать или эти лего игры зашквар полнейший?

1
Dimix LPG

Чуваки кто нить протестил на Win 10 стартует вообще?

1