Состоялся релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight для владельцев Deluxe Edition

Для владельцев Deluxe Edition состоялся ранний релизLEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — новой части серии LEGO Бэтмен от студии TT Games и Warner Bros. Games. Полноценный мировой запуск стандартного издания запланирован на 22 мая, то есть через три дня после старта расширенного доступа.

Игроки, оформившие предзаказ Deluxe Edition, получили 72-часовой ранний доступ, а также бонусный костюм The Dark Knight Returns, вдохновлённый культовым комиксом Фрэнка Миллера. Кроме того, расширенное издание включает наборы Arkham Trilogy Pack, Batman Beyond Pack и Party Music Pack с дополнительными костюмами, транспортом и предметами для Бэтпещеры.

LEGO® Бэтмен™: Наследие Темного рыцаря представляет собой сюжетный приключенческий экшен с открытым миром, вдохновлённый серией Batman: Arkham. Игра рассказывает историю Брюса Уэйна — от становления героя до легенды Готэма — и объединяет элементы комиксов, фильмов и мультсериалов DC. Среди играбельных персонажей заявлены Бэтмен, Робин, Найтвинг, Бэтгёрл, Джим Гордон, Женщина-кошка и Талия аль Гул.

Разработчики также сделали ставку на более масштабный и детализированный открытый мир. В LEGO-версии Готэма доступны районы с культовыми локациями вроде Arkham Asylum, Wayne Tower и Ace Chemicals, а сама боевая система заметно вдохновлена механиками Arkham-серии.

Первые обзоры встретили игру положительно. Критики хвалят сочетание атмосферы Batman: Arkham с фирменным юмором LEGO, масштаб Готэма и внимание к наследию Тёмного рыцаря.

Для владельцев лицензионной копии игры LEGO Бэтмен: Наследие Тёмного рыцаря подготовлен приятный сюрприз в виде внедрения системы защиты Denuvo. Технология используется для защиты игры от взлома и несанкционированного копирования. Разработчики заявляют, что её цель — обеспечить стабильность релиза и защитить контент на старте продаж.