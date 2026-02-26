Создатели LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight рады, что GTA 6 не выйдет в мае

Май — решающий месяц для многих разработчиков, но Rockstar Games ранее планировала выпустить Grand Theft Auto 6, поэтому многие из них сильно волновались. После переноса релиза на 19 ноября у таких игр, как 007 First Light и LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, появилось больше возможностей повлиять на решения игроков.

В интервью IGN глава отдела производства и стратегический директор TT Games Джонатан Смит рассказал, что команда всегда хотела выпустить игру весной 2026 года и ценит появившееся «свободное время».

Послушайте, я хочу поиграть в GTA 6, но мы также очень рады, что у людей есть возможность поиграть в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Мы предлагаем вам открытый город и фантастический опыт для всех игроков, который я настоятельно рекомендую.

Конечно, Legacy of the Dark Knight — это игра, которая копает глубже, чем обычные игры LEGO Batman с открытым миром. Представляя оригинальный сюжет, она опирается на всевозможные вымышленные миры Темного Рыцаря, от комиксов до культовых фильмов, таких как «Бэтмен» и трилогия Кристофера Нолана. Боевая система также более чем полно заимствует элементы из Free Flow Combat, прославившегося благодаря играм серии Arkham.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 29 мая на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а версия для Switch 2 появится позже.