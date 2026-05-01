Стали известны расширенные системные требования LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Компании Warner Bros. Games и TT Games сегодня опубликовали официальные требования для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight в разрешении 1080p, 1440p и 4K, когда игра станет доступна в Steam и Epic Games Store 22 мая – после того, как дата релиза была перенесена на неделю раньше.

Минимальные (1080p, 30 к/с)

: Windows 11 Процессор : Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 1600

: 16 ГБ Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) / AMD Radeon RX 6400 (4 ГБ) / Intel Arc A580 (8 ГБ)

: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) / AMD Radeon RX 6400 (4 ГБ) / Intel Arc A580 (8 ГБ) Хранилище: 50 ГБ SSD

Рекомендуемые (1440p, 60 к/с)

: Windows 11 Процессор : Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

: 16 ГБ Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 ГБ) / AMD Radeon RX 6650 XT (8 ГБ) / Intel Arc B580 (12 ГБ)

: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 ГБ) / AMD Radeon RX 6650 XT (8 ГБ) / Intel Arc B580 (12 ГБ) Хранилище: 50 ГБ SSD

Для 4K (2160p, 60 к/с)

: Windows 11 Процессор : Intel Core i7-14700K / AMD Ryzen 7 9700X

: 24 ГБ Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 ГБ) / AMD Radeon RX 9070 XT (16 ГБ)

: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 ГБ) / AMD Radeon RX 9070 XT (16 ГБ) Хранилище: 50 ГБ SSD

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – это новая приключенческая игра с открытым миром, рассказывающая о пути Брюса Уэйна к становлению героем Готэм-Сити. Вдохновлённая десятилетиями фильмов, телесериалов, комиксов и видеоигр о Бэтмене, эта игра обещает быть наполненной отсылками к истории персонажа, вселенной DC и классическому юмору игр LEGO, разработанных TT Games.