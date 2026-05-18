Стало известно точное время выхода LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Наконец-то наступила неделя запуска LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, и в течение следующих нескольких дней игра от TT Games будет выходить поэтапно. В преддверии долгожданного выхода видеоигры, создатели фициально подтвердили время глобального запуска, так что нетерпеливые игроки будут точно знать, когда они смогут начать наводить порядок в Готэм-Сити.

19 мая будет представлен ранний доступ игрокам, выбравшим Deluxe Edition игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S игра станет доступна в полночь по местному времени, а на ПК в Steam и Epic Games Store – 20:00 МСК.

Следующим будет запуск стандартного издания LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, который начнётся 22 мая с полуночи на консолях, а игрокам на ПК так же в 20:00.