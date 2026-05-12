Трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Deluxe Edition демонстрирует скины и играбельного Джокера

С выходом LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight на следующей неделе, пришло время обратить внимание на Deluxe Edition. Оно не только предоставляет 72 часа раннего доступа, но и содержит контент после запуска, включая режим «Безумие», где вы можете играть за Джокера и Харли Квинн.

Режим станет доступен в сентябре и даже включает сюжетную миссию, в которой они сбегают из лечебницы Аркхэм. Конечно, большая часть бонусов Deluxe Edition доступна на старте, включая коллекцию Legacy Collection. В комплект входит набор Arkham Trilogy Pack с семью костюмами, пятью элементами Бэтпещеры и даже Бэтмобилем из серии игр от Rocksteady.

Также есть набор Batman Beyond Pack с семью дополнительными костюмами для героев, стильным парящим Бэтмобилем Терри и пятью дополнительными элементами Бэтпещеры, включая броню Бэтмена и собачью будку для Эйса. Набор Party Music Pack добавляет – как вы уже догадались – ещё семь костюмов, Бэтмобиль-монстр и пять дополнительных элементов Бэтпещеры, включая сцену и лавовую лампу.

Стоит также отметить, что помимо режима Mayhem Mode, выйдет и набор Sinister Pack с семью дополнительными костюмами, пятью новыми элементами Бэтпещеры и новым Бэтмобилем.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 22 мая для Xbox Series X/S, PS5 и ПК, дата выхода версии для Switch 2 пока не объявлена.