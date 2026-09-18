Тёмный рыцарь теперь и на Switch 2: LEGO Batman получила порт и хвалебный трейлер

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight добралась до Nintendo Switch 2. Релиз на портативной консоли текущего поколения сопровождается новым трейлером, который, как и положено играм LEGO, получился китчевым, но при этом отлично демонстрирует всё то, что TT Games делает правильно.

Трейлер, получивший признание критиков, отдает приятными впечатлениями: проект не только отдаёт должное Бэтмену, но и не уступает предыдущим играм серии. А учитывая отличную работу Rocksteady над «Бэтменом», это говорит о многом.

Теперь у вас есть возможность самим убедиться, в чём дело. Если вы ещё не пробовали LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, сейчас — отличный момент, чтобы окунуться в гущу событий и начать прыгать с крыш.