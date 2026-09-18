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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 22.05.2026
Экшен, Платформер, От третьего лица, Песочница, Юмор
7.2 158 оценок

Тёмный рыцарь теперь и на Switch 2: LEGO Batman получила порт и хвалебный трейлер

KoRnEr KoRnEr

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight добралась до Nintendo Switch 2. Релиз на портативной консоли текущего поколения сопровождается новым трейлером, который, как и положено играм LEGO, получился китчевым, но при этом отлично демонстрирует всё то, что TT Games делает правильно.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight демонстрирует высокие оценки в хвалебном трейлере

Трейлер, получивший признание критиков, отдает приятными впечатлениями: проект не только отдаёт должное Бэтмену, но и не уступает предыдущим играм серии. А учитывая отличную работу Rocksteady над «Бэтменом», это говорит о многом.

Теперь у вас есть возможность самим убедиться, в чём дело. Если вы ещё не пробовали LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, сейчас — отличный момент, чтобы окунуться в гущу событий и начать прыгать с крыш.

От комиксов до кино: все костюмы и скины в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Консоли 2 Трейлеры 14
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