Утечка информации указывает, что в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight может появиться DLC с Отрядом самоубийц

Датамайнеры опубликовали предполагаемый список новых персонажей и костюмов в недавно вышедшей игре LEGO Batman: The Dark Knight Legacy.
Согласно информации, опубликованной профилем «X0X_LEAK», внутренние файлы игры раскрывают будущее появление членов и приспешников Отряда X, также известного как Отряд самоубийц. Среди найденных имён — такие известные персонажи, как Бронзовый Тигр, Капитан Бумеранг, Рик Флаг, Дэдшот, Дезстроук, Человек-в-горошек, Киллер Крок и Король Акул, и другие.
Утечка также указывает на множество альтернативных образов для Джокера и Харли Квинн. Возможности кастомизации включают костюмы, основанные на известных произведениях DC, таких как игры Injustice 2 и Batman: Arkham Asylum, а также на классическом стиле мультсериала Бэтмен».
Пока что Warner Bros. официально подтвердила только выпуск Mayhem Collection в этом году, который добавит новую сюжетную миссию и режим, посвящённый Джокеру и Харли Квинн.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а релиз для Nintendo Switch 2 запланирован на конец этого года.
Ну неплохо, игра хорошая. Вот только не куплю, пока защиту не уберут
Я бы не отказался бы от больших персов
Вот наверно для чего они дадут режим махейм
Скажите пожалуйста. А как сама игра. Там можно на мыши с клаватурой. И норм в целом игрушка. ?