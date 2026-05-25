Утечка информации указывает, что в LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight может появиться DLC с Отрядом самоубийц

Датамайнеры опубликовали предполагаемый список новых персонажей и костюмов в недавно вышедшей игре LEGO Batman: The Dark Knight Legacy.

Согласно информации, опубликованной профилем «X0X_LEAK», внутренние файлы игры раскрывают будущее появление членов и приспешников Отряда X, также известного как Отряд самоубийц. Среди найденных имён — такие известные персонажи, как Бронзовый Тигр, Капитан Бумеранг, Рик Флаг, Дэдшот, Дезстроук, Человек-в-горошек, Киллер Крок и Король Акул, и другие.

Утечка также указывает на множество альтернативных образов для Джокера и Харли Квинн. Возможности кастомизации включают костюмы, основанные на известных произведениях DC, таких как игры Injustice 2 и Batman: Arkham Asylum, а также на классическом стиле мультсериала Бэтмен».

Пока что Warner Bros. официально подтвердила только выпуск Mayhem Collection в этом году, который добавит новую сюжетную миссию и режим, посвящённый Джокеру и Харли Квинн.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а релиз для Nintendo Switch 2 запланирован на конец этого года.