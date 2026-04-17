В новом ролике Legacy of the Dark Knight показали Бэтпещеру, которую игроки смогут кастомизировать

В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight вас ждёт полностью настраиваемая Бэтпещера, транспортные средства, трофеи и даже играбельная игра LEGO Batman.

По мере того, как Бэтмен набирает популярность в Готэм-Сити, вы будете наблюдать, как его штаб-квартира превращается в нечто поистине особенное, наполненное гаджетами, улучшениями и множеством добычи.

Бэтпещера станет вашей базой для хранения костюмов, транспортных средств и трофеев. Вы также сможете хранить памятные вещи, полученные от побед над боссами по мере прохождения сюжета.

Есть множество вариантов для настройки пещеры, вплоть до размещения мебели и оборудования. Вы также сможете поиграть на встроенном пинбольном автомате или даже в LEGO Batman: The Videogame.

Также можно ожидать, что открытый мир Готэм-Сити будет в значительной степени ориентирован на управление транспортными средствами. Игроки смогут ездить, гонять и дрифтовать по улицам, одновременно сражаясь с врагами.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 22 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже.