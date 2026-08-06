Выручка Warner Bros. Games выросла на 45% во втором квартале 2026 года благодаря LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Компания Warner Bros. Discovery сообщила о значительном росте своего игрового бизнеса во втором квартале 2026 года, при этом выручка Warner Bros. Games увеличилась на 45% в годовом исчислении в постоянной валюте. Компания объяснила этот рост в первую очередь выпуском игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Поскольку Warner Bros. Games входит в состав сегмента Studios, а не является самостоятельным бизнесом, Warner Bros. Discovery не раскрыла отдельные показатели выручки, операционной прибыли или другие финансовые данные для своего игрового подразделения.

В отчёте о доходах также показано, что расходы на игровой контент выросли на 52% в годовом исчислении, что отражает более высокие затраты, связанные с запуском LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Эти расходы обычно включают амортизацию разработки, роялти, производство, плату за использование платформы и маркетинговые расходы.

Несмотря на высокие показатели игровой индустрии, в целом бизнес студий пережил сложный квартал. Выручка студий снизилась на 39% до 2,328 млрд долларов, а выручка от контента упала на 41%. Выручка от кинопроката снизилась на 46%, а от телевидения — на 45%, что компания частично объяснила сравнением с более успешным киносезоном в аналогичном периоде прошлого года. В результате скорректированная EBITDA студий упала на 89% по сравнению с прошлым годом до 96 млн долларов.

В целом по бизнесу Warner Bros. Discovery сообщила об общей выручке в размере 8,717 млрд долларов, что на 11% меньше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA снизилась на 4% до 1,879 млрд долларов, чистая прибыль упала до 149 млн долларов с 1,58 млрд долларов годом ранее, а свободный денежный поток уменьшился на 19% до 572 млн долларов.