LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 22.05.2026
Экшен, Платформер, От третьего лица, Песочница, Юмор
6.4 67 оценок

За 6 часов до релиза: DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

AceTheKing AceTheKing

Несмотря на удаление Discord-канала, группа DenuvOwO продолжила выпускать гипервизор-взломы Denuvo.

DenuvOwO выпустили взлом для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Примечательно, что ранний релиз для обладателей Deluxe-издания состоится лишь через 6 часов. Таким образом, наряду с Pragmata, игра снова попала в руки пиратов еще до релиза - несмотря на наличие Denuvo. Судя по всему, Irdeto так ничего и не смогла предпринять против гипервизора.

В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight игроку предстоит отправиться в путешествие, которое начинается с зарождения Бэтмена, когда молодой Брюс Уэйн проходит тренировку в Лиге теней, становится героем Готэм-сити и создает семью союзников с участием Джима Гордона, Женщины-кошки, Робина, Найтвинга и Бэтгерл.

yariko ookami
У дерьнувы купание, у рыбок сытный обед!

Семафор

И это правильно.

SkyraX

ну и какой смысл издателей от дунувы, если в игры играют еще ДО релиза? пора закрывать эту контору дунув, неужели издатели не догоняют

Pussy Can

ДЕНУВА САСАТЬ НАПРИМЕР

Venom792531

Слишком рано ломают, такими темпами скоро сложатся вместе и до взломщиков доберутся, как до Императрицы. Если не раньше.

