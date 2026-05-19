За 6 часов до релиза: DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Несмотря на удаление Discord-канала, группа DenuvOwO продолжила выпускать гипервизор-взломы Denuvo.

DenuvOwO выпустили взлом для LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Примечательно, что ранний релиз для обладателей Deluxe-издания состоится лишь через 6 часов. Таким образом, наряду с Pragmata, игра снова попала в руки пиратов еще до релиза - несмотря на наличие Denuvo. Судя по всему, Irdeto так ничего и не смогла предпринять против гипервизора.

В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight игроку предстоит отправиться в путешествие, которое начинается с зарождения Бэтмена, когда молодой Брюс Уэйн проходит тренировку в Лиге теней, становится героем Готэм-сити и создает семью союзников с участием Джима Гордона, Женщины-кошки, Робина, Найтвинга и Бэтгерл.