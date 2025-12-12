Задорный трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight раскрыл дату выхода в конце мая 2026 года

Warner Bros. Games и TT Games объявили дату выхода LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — 29 мая 2026 года. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam и Epic Games Store.

В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight игрокам предстоит погрузиться в открытый мир Готэм-Сити, где они станут Темным рыцарем и сразятся с самыми известными суперзлодеями DC. История начинается с юности Брюса Уэйна: тренировки в Лиге теней, становление героем города и формирование команды союзников, включая Джима Гордона, Женщину-кошку, Робина, Найтвинга и Бэтгерл.

Галерея злодеев обещает быть впечатляющей: Джокер, Пингвин, Мистер Фриз, Пойзон Айви, Бэйн и другие станут препятствием на пути к миру в Готэме. Новая боевая система сочетает плавные комбо, техники скрытности и детективные навыки, позволяя игрокам действовать как в бою, так и вне его, на улицах и крышах города.

Игроки смогут управлять целым арсеналом Бэтмобилей и Бэтциклов, включая легендарный Тумблер, и свободно исследовать открытый мир, находя преступления, испытания, награды и секреты. В городе есть знаковые места: Аркхемский психиатрический госпиталь, Ace Chemicals и Wayne Tower.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight предлагает создать собственное наследие Темного рыцаря, защитить Готэм-Сити и пережить эпическое приключение, полное юмора, экшена и знаковых персонажей DC.