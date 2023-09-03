LEGO Brawls обзавелась обновлением Brawl Out ©

Компания Bandai Namco Entertainment объявила, что в LEGO Brawls стало доступно обновление Brawl Out, в котором представлены совершенно новые уровни коллажей, в которых сражаются соперники из классических тем LEGO, что добавляет захватывающий соревновательный элемент в игровой процесс.

Сражайтесь каждую неделю в сентябре этого года, чтобы увидеть постоянно меняющийся список тем и узнать, какая из них будет преобладать: вестерн против замка, Ниндзяго против VIDIYO, пираты против скрытой стороны и космос против юрского периода. Игроки могут собирать новый контент из сумок Brawl Out Mystery, выпущенных ограниченным сроком, включая фаната тиранозавра, робота-воина, разбойника и многое другое.

LEGO Brawls — это семейный командный боевик, основанный на кубиках, с кроссплатформенной игрой (кросс-игрой) и несколькими игровыми режимами, которые подойдут игрокам всех возрастов, уровней навыков и игровых предпочтений. Игроки создают и соревнуются с уникальными минифигурками LEGO, адаптированными к их индивидуальности, стратегии и стилю игры, с более чем 77 триллионами возможностей персонализации. В игре представлены культовые тематические уровни LEGO: от любимых классических тем, таких как «Космос и замок», до любимых фанатами, таких как LEGO Jurassic World, LEGO NINJAGO и LEGO Monkie Kid.