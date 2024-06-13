LEGO Builder's Journey станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store на следующей неделе

Epic Games Store бесплатно раздаст LEGO Builder's Journey с 20 по 27 июня. Бесплатные предложения игр Epic Games Store обновляются каждый четверг в 18:00 по московскому времени, что означает, что теперь у пользователей есть несколько свежих бесплатных игр, которые можно получить и на этой неделе.
LEGO Builder's Journey — это хорошо оцененная, отмеченная наградами игра-головоломка, посвященная сборкам LEGO. Она выиграла награду «Мобильная игра года» на Golden Joystick Awards 2020, а также награды «Лучшая графика» и «Лучший звук» от Spilprisen.
// Константин Игоревич
апще пакую // Вячеслав Манаков
Куууль👍 // Константин Игоревич