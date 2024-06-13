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LEGO Builder's Journey 19.12.2019
Логические
5.3 23 оценки

LEGO Builder's Journey станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store на следующей неделе

monk70
Новости

Epic Games Store бесплатно раздаст LEGO Builder's Journey с 20 по 27 июня. Бесплатные предложения игр Epic Games Store обновляются каждый четверг в 18:00 по московскому времени, что означает, что теперь у пользователей есть несколько свежих бесплатных игр, которые можно получить и на этой неделе.

LEGO Builder's Journey — это хорошо оцененная, отмеченная наградами игра-головоломка, посвященная сборкам LEGO. Она выиграла награду «Мобильная игра года» на Golden Joystick Awards 2020, а также награды «Лучшая графика» и «Лучший звук» от Spilprisen.

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LEGO Builder's Journey
19.12.2019