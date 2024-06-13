LEGO Builder's Journey станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store на следующей неделе

LEGO Builder's Journey — это путешествие в мир геометрических головоломок, где игрок сталкивается с дилеммой: следовать инструкциям или пойти своим путём, нарушая устоявшиеся правила. По мере прохождения разнообразных уровней, манипулируя виртуальными кубиками LEGO, сложность задач будет неуклонно возрастать, бросая вызов логическому мышлению и пространственному воображению.

При этом игра не ограничивается решением предложенных головоломок — в творческом режиме можно дать волю фантазии и создавать собственные шедевры из деталей конструктора. Выбрав подходящую платформу, вы сможете воплотить в жизнь любые идеи: от гоночного болида, рассекающего виртуальные трассы, до величественного пиратского корабля, бороздящего просторы цифровых морей. А может быть, вам захочется воссоздать запомнившуюся сцену из какой-нибудь игры?

А если вы захотите запечатлеть свои творения, то воспользуйтесь фоторежимом, который позволит подобрать идеальный ракурс, настроить атмосферу и поделиться получившимся снимком с друзьями.